Seconda settimana di preparazione in casa Videx Yuasa

Seconda settimana di preparazione della Videx Yuasa. A Grottazzolina si continua a lavorare, rigorosamente a testa bassa, per mettere fieno in cascina e benzina nelle gambe.

Il precampionato è entrato nel vivo e già nel pomeriggio di ieri è arrivata un’occasione per misurare i progressi del gruppo. All’Eurosuole Forum di Civitanova Marche la Lube di coach Blengini ha ospitato Vecchi e compagni nel primo test-match della stagione grottese, conclusosi dopo quattro set proprio in favore della Videx Yuasa (24-26; 24-26; 25-14; 22-25).

Al di là del risultato e degli interpreti in campo, buone le impressioni di coach Massimiliano Ortenzi per un gruppo che sta lavorando sodo al fine di oliare i meccanismi di squadra e trovare l’amalgama giusta a distanza di un mese esatto dall’esordio in campionato: “Era la nostra prima uscita e credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Ci siamo misurati in un contesto di alto livello seppur al netto delle numerose assenze dall’altro lato della rete. C’è stata grande determinazione ed attenzione nel mettere in pratica ciò che avevamo preparato, interpretando molto bene la fase break e toccando molti palloni nel contesto muro-difesa. Possiamo esprimere un primo giudizio più che positivo, unito ad un risultato che fa sicuramente piacere e che ci aiuterà a lavorare ancora meglio.”

Questo pomeriggio si torna a lavorare in palestra perché già domani sera arriva il secondo test al cospetto di una pari categoria come Siena. Al PalaGrotta (a partire dalle ore 18) si scenderà di nuovo in campo, stavolta per un primo vero assaggio di serie A2.