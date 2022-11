Seminario PSR Marche alla 57ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna

Sabato 12 novembre presso il Salotto da Gustare della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, si terrà il seminario promosso dal PSR Marche dedicato alla “Tartuficoltura: un investimento per il futuro del territorio”.

L’appuntamento sarà una preziosa occasione per condividere qualche anticipazione sulle linee guida e sulle novità contenute nella nuova programmazione 2023-2027 in merito al sostegno a favore delle aree boschive e forestali e della tartuficoltura, con un focus sugli esiti di alcune attività di sperimentali che vedono la collaborazione di Marche Agricoltura Pesca (ex ASSAM), istituti universitari, aziende agricole ed organizzazioni del settore.

Il convegno sarà realizzato in dual mode. Per partecipare in presenza è necessario iscriversi mentre on line è prevista una diretta streaming sui canali FB e YouTube del PSR Marche.

Iscrizioni: www.eventbrite.it/e/biglietti-tartuficoltura-un-investimento-per-il-futuro-del-territorio-450368914547

Link:

https://it-it.facebook.com/PSRMarche/

https://www.youtube.com/c/psrmarche201420