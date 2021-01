Senigallia, bando per volontari del Servizio Civile

Centro Olimpico di Senigallia. Servizio Civile socio-sportivo al tennistavolo per 4 volontari. Progetto e bando consultabili.

E’ stato aperto in questi giorni il bando nazionale per volontari del Servizio Civile ed il Centro Olimpico di Senigallia è presente con un progetto full time denominato “Il tennistavolo come strumento di educazione ed aggregazione sociale ed. 5^” con assegnazione di 4 volontari. Il progetto segue il filone socio-sportivo degli anni precedenti, evolvendosi al tempo stesso in base all’esperienza acquisita ed assumendo una connotazione maggiormente sociale.

Con il Servizio Civile Universale sono scomparse le singole progettazioni per dare corpo a grandi indirizzi nazionali. Il tennistavolo ha aderito al FOCSIV attraverso il Centro Sportivo Italiano (CSI) al quale è affiliato unitamente all’affiliazione alla FITeT. In ambito “Sport ed Integrazione Sociale” sono stati approvati 12 progetti FOCSIV nazionali tra cui quello di Senigallia (insieme a Bari, Fano, Villariccia di Napoli, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Punta Luce Catania, Messina, Verbania, Asti). Un riconoscimento importante che sottolinea la qualità del progetto del tennistavolo, una qualità consolidata anche con punteggi (si tratta di un bando pubblico) particolarmente elevati.

Il progetto è consultabile QUI e si basa su 25 ore settimanali trascorse a seguire tutte le attività del Centro Olimpico, sia quelle educative e sportive che quelle di socializzazione ed integrazione. “Il Villaggio” come luogo di incontro delle diversità, ognuna delle quali porta un valore aggiunto all’insieme, è la strada seguita del TT.Senigallia che ha alzato lo sguarda dal solito orizzonte agonistico, spesso non inclusivo, per aprirsi alla socialità attraverso un contenuto sportivo. D’altra parte è ormai riconosciuto universalmente che lo sport è un potente veicolo positivo che fa bene alla salute e alla mente e proporlo sua dimensione universale è la proposta del Centro Olimpico.

I volontari del Servizio Civile saranno impegnati con le scuole al mattino ma anche il pomeriggio con i vari corsi per giovani ed over, nel campus estivo, nell’assistenza scolastica, nei laboratori del progetto europeo Erasmus+, nella gestione giornaliera. Si tratta di un’esperienza impegnativa ma piena di soddisfazioni che richiede empatia, capacità di relazionarsi, senso della disciplina, entusiasmo. Non è richiesto un passato sportivo anche se la dimestichezza con uno o più sport è una caratteristica molto utile.

Il bando nazionale assegna 46.891 posti e le domande scadono alle ore 14,00 di lunedì 8 febbraio 2021. I giovani interessati potranno attingere a tutte le informazioni QUI

E’ bene ricordare infine che tutta la procedura è informatizzata e richiede lo SPID per essere attivata.