Senigallia, convegno “Il dolore oncologico: approccio multidisciplinare”

Sabato 12 novembre 2022 a Senigallia, presso il Raffaello Hotel, la dott.ssa Cristina Scala, Direttore della UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore ha organizzato una giornata di studio dal titolo “IL DOLORE ONCOLOGICO: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE”.

I pazienti con dolore oncologico spesso hanno un sollievo insufficiente dalla terapia perché non adeguatamente trattati. La presenza di esperti qualificati di varie discipline permetterà un approfondimento ed un confronto per migliorare la gestione dei pazienti oncologici e ricordare le buone pratiche cliniche.

Il Convegno, patrocinato anche dalla Società Italiana di Cure Palliative – Marche, sarà anche l’occasione per presentare a tutti l’importante novità di questo anno: la nuova scuola di specializzazione in cure palliative dell’Università dell’Università Politecnica delle Marche.

L’invito è rivolto a tutti i professionisti sanitari Medici, Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici di Radiologia Medica e Tecnici di Neurofisiopatologia affinché queste giornate rappresentino una preziosa occasione di confronto per tutti, in cui condividere idee ed esperienze, proporre costruttivi spunti di riflessione, suggerimenti e quant’altro possa risultare utile ad una comune crescita professionale e alla cura dei pazienti.

