Senigallia, la Polizia denuncia 40enne per coltivazione di stupefacenti

Nell’ambito delle costanti attività di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di P.S. di Senigallia hanno scoperto, all’interno della casa di un giovane senigalliese, una struttura utilizzata per la coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana .

In particolare, le mirate attività di controllo del territorio in corso facevano emergere come, da tempo, fosse stata avviata una florida attività di coltivazione finalizzata poi alla cessione di stupefacente tra i consumatori di marijuana.

I poliziotti effettuavano una serie di accertamenti e riscontri ed individuavano un soggetto 40enne di Senigallia quale responsabile della realizzazione di tale struttura.

Gli agenti effettuavano una verifica nell’abitazione in uso alla persona e trovavano la struttura perfettamente idonea alla coltivazione con tutte le strumentazioni ed i prodotti necessari.

Si accertava che la sostanza, da poco tempo, era stata raccolta tant’è che l’uomo veniva trovato in possesso di circa 100 grammi di stupefacente del tipo marijuana già pronta per essere ceduta.

Tra l’altro il giovane, alla vista degli agenti, tentava, invano, di disfarsi di parte dello stupefacente ma veniva bloccato. Diversi quantitativi venivano trovati all’interno dell’abitazione a riprova della florida attività di coltivazione in atto che, tenuto conto dei quantitativi prodotti, era destinata allo spaccio nel mercato dei consumatori di marijuana, specie tra soggetti di giovane età.

Tale operazione di Polizia, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, rientra nel contesto della costante e particolare attenzione posta al contrasto delle attività di detenzione e di spaccio delle varie tipologie di sostanze stupefacenti che, già dall’inizio dell’anno, ha consentito di procedere a denunciare ed arrestare decine di soggetti sia italiani che stranieri, assestando importanti colpi a tale illecito settore.

