Sequestrate attrezzature edili: denunciati due giovani per ricettazione

La merce è a disposizione nella Questura di Ascoli Piceno

La Polizia di Stato di Ascoli Piceno ha sequestrato attrezzature da cantiere edile e denunciato due giovani per il reato di ricettazione in concorso. L’intervento, avvenuto lo scorso 5 luglio, è stato condotto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ascoli Piceno.

L’operazione della polizia

Nella mattinata del 5 luglio, una pattuglia della Polizia di Stato ha risposto a una segnalazione di furto avvenuto durante la notte in un cantiere edile della zona. Gli agenti hanno individuato un cittadino romeno di 23 anni, M.O., con precedenti penali. La perquisizione domiciliare, eseguita congiuntamente con il personale della Squadra Mobile, ha portato al sequestro di numerose attrezzature edili, tra cui mole, trapani, mescolatori e motoseghe, parte delle quali erano state rubate quella stessa notte.

Il riconoscimento e la denuncia

Il materiale sequestrato è attualmente custodito presso gli Uffici della Squadra Mobile per verificarne la provenienza. Parte degli attrezzi è già stata riconsegnata al legittimo proprietario, che ne ha confermato la provenienza. M.O. e la sua convivente, F.S., una ragazza di 18 anni residente nell’ascolano, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria locale per concorso in ricettazione.

Misure aggiuntive e avviso alla cittadinanza

M.O., già soggetto a un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza pubblica, è stato trasferito presso il Centro Permanenza Rimpatri, come disposto dal Ministero dell’Interno.

Le immagini delle attrezzature sequestrate sono state pubblicate sul sito istituzionale della Questura di Ascoli Piceno nella sezione dedicata alla fotogallery.

I cittadini che hanno subito furti di materiale simile sono invitati a visionare le immagini e a contattare l’Ufficio competente per eventuali riconoscimenti.