Servizio Civile Universale con i progetti sportivi delle Acli

ASCOLI – C’è tempo fino alle 14 di venerdì 10 febbraio per presentare la domanda di partecipazione al bando per svolgere il Servizio Civile Universale come volontari.

Ad Ascoli Piceno, presso la sede provinciale Acli, l’U.S. Acli collabora alla realizzazione di due progetti: “Mind the sport” (due volontari assegnati) e “Sport and go” (3 posti assegnati). I due progetti sono finalizzati a promuovere lo sport come valore aggregativo, sociale, educativo e formativo e valorizzare la pratica sportiva, in particolare dei giovani, in quanto strumento di crescita dal punto di vista psicologico e fisico.

I progetti avranno durata di 12 mesi e l’età per poter fare domanda è tra i 18 ed i 28 anni e 364 giorni.

Per candidarsi occorre verificare di avere i requisiti, essere in possesso dello Spid, accedere alla piattaforma “DOL”, compilare le sezioni, verificare i dati e confermare l’invio.

Ai volontari viene assegnato un rimborso spese mensile di 444,30 euro per un orario di servizio di 25 ore a settimana.