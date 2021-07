Sessantenne di Jesi trovato con hashish e serra di marijuana

L’operazione è stata compiuta dalla Squadra Mobile di Ancona e dal Commissariato di Jesi

Mercoledì 21 luglio, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesi hanno eseguito un perquisizione domiciliare a casa di un uomo di sessanta anni residente a Jesi.

Gli agenti sono intervenuti per la ricerca di sostanze stupefacenti e così è stato.

Nella soffitta del suo appartamento è stata rinvenuta e sequestrata una serra completa di sistema di areazione ventole e lampade per la coltivazione della marijuana.

Nell’orto annesso all’appartamento, gli uomini della Squadra Mobile, hanno rinvenuto una pianta di marjiuana alta 75 cm circa, in piena germinazione completa di fogliame, che veniva regolarmente coltivata e innaffiata dall’uomo.

La pianta, una volta cimata, è risultata avere un peso di quasi mezzo chilo. Oltre alla pianta gli investigatori hanno rinvenuto in cucina, sopra il tavolo, un bilancino di precisione ed una ciotola in metallo con evidenti tracce di hashish mentre dentro un cassettino di un mobile sono saltati fuori due frammenti di hashish per circa mezzo etto di peso oltre ad alcune bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica comprovanti una fiorente attività di spaccio intrapresa dal sessantenne.

L’uomo, persona già nota alla Polizia, veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per: coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish in violazione dell’art. 73 DPR 309/90, in quanto il materiale rinvenuto, nonché la serra idonea a coltivare marijuana ed il bilancino di precisione, con le buste di cellophane, facevano emergere un’attività di confezionamento di dosi da destinare allo spaccio