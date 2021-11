Settimana di fuoco per la Cucine Lube Civitanova

Al via un’altra settimana impegnativa per la Cucine Lube Civitanova, che nel pomeriggio di oggi è tornata in palestra. Mercoledì 10 novembre, alle 20.30 (diretta Volleyball Tv e Radio Arancia) i biancorossi scenderanno in campo all’Arena di Monza per l’anticipo dell’11a giornata di andata contro la capolista Vero Volley Monza, che è stata costretta a modificare il proprio calendario per via degli imminenti impegni europei. Domenica 14 novembre (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyball TV e Radio Arancia) i cucinieri torneranno a giocare sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum di Civitanova con la Leo Shoes PerkinElmer Modena per la 6° di andata.

Le due vittorie ravvicinate con il massimo scarto in Campionato, tra le mura amiche contro Verona e al Forum di Assago contro Milano, hanno dato una boccata d’ossigeno ai biancorossi, che però devono gestire la problematica all’arco ascellare di Osmany Juantorena e il fastidio al ginocchio di Jiri Kovar, capace di stringere i denti e sfoggiare giocate importanti nell’ultimo match. Sono tanti i segnali positivi lanciati dal gruppo, a partire dalla capacità di saper soffrire e rigenerarsi, fino alla personalità nei momenti più delicati e al senso di appartenenza, con i biancorossi in panchina encomiabili nel sostenere dall’inizio alla fine i compagni in campo. La classifica vede Monza in testa con 13 punti, tallonata a quota 12 da Perugia, che ha giocato una gara in meno. Poi, a 10 punti, viene il terzetto composto da Piacenza, Civitanova e Trento.

Programma di lavoro da lunedì 8 a domenica 14 novembre

Lunedì: Riposo – Pesi + Tecnica

Martedì: Tecnica – Partenza per Monza

Mercoledì: Tecnica – Anticipo 11ª andata SuperLega vs Vero Volley Monza (ore 20.30 all’Arena di Monza)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – 6ª andata SuperLega vs Leo Shoes PerkinElmer Modena (ore 18 all’Eurosuole Forum di Civitanova)