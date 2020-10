Si apre la fase 2 dei lavori sul cantiere Mezzina ad Offida

Dal 9 novembre parte la fase due sul cantiere Mezzina

OFFIDA – Si apre una nuova fase del cantiere per i lavori di ammodernamento della Strada Provinciale 43 Mezzina che prevede una serie di opere da realizzare sul tracciato esistente: muri su pali, paratie, fondazione stradale, opere di regimentazione delle acque, accessi e svincoli.

Dato che l’esecuzione delle opere necessità la chiusura al traffico della sede stradale, dopo concertazione con i competenti uffici della Provincia, l’Ente provinciale ha emanato due Ordinanze che prevedono, in questa prima fase, la chiusura del tratto che va dall’Antica Fornace all’imbocco con la strada comunale del “Poggio” a partire dal 9 novembre fino al 30 aprile. L’Ordinanza determina il periodo di chiusura per un periodo complessivo di otto mesi, comprendendo i tempi delle lavorazioni sull’altro tratto del cantiere più a sud il cui avvio è previsto nell’immediatezza della conclusione della prima fase.

Il transito veicolare verrà deviato sulla strada provinciale Collecchio dove però non sarà consentito il transito ai veicoli aventi lunghezza superiore a 12 metri e ai ciclisti.

Gli itinerari alternativi previsti sono: Strada Provinciale 15 Castel di Lama – SP 137 Ponticelli – SP Castignanese; Strada Provinciale 18 Castoranese – SP 1 Rosso Piceno;Strada Comunale di Offida il Poggio (su quest’ultima sono in corso di esecuzione opere di consolidamento e asfaltatura).

Per quanto riguarda i trasporti pubblici e in particolare il trasporto scolastico, la Start ha organizzato i seguenti percorsi: gli autobus in partenza da Offida transiteranno per Piattoni con gli stessi orari sia all’andata che al ritorno. Verrà attivata una corsa aggiuntiva che servirà gli utenti a partire dall’innesto con la strada comunale del Poggio fino a Castel di Lama con orario di partenza ore 7.

Gli scuolabus comunali garantiranno il servizio con le stesse modalità e gli stessi orari, i minori interessati dovranno essere accompagnati alla fermata più vicina al punto di chiusura della Mezzina, l’Ufficio Comunale competente, 0736.888708, e la ditta affidataria del servizio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

“Chiedo ai cittadini della Vallata, agli offidani in primis, di avere pazienza – conclude il Sindaco Luigi Massa – Da tempo aspettavamo questo secondo stralcio di lavori sulla Mezzina. Lavori necessari, indispensabili per una questione di sicurezza della viabilità. I mesi di chiusura necessari allo svolgimento dei lavori passeranno in fretta e ci restituiranno una strada rimodernata da percorrere”.