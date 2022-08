Sibyllarium: torna la festa della Sibilla ad Acquasanta Terme

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 ad Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno si svolgerà Sibyllarium, Festival Internazionale di Fate Sibille, Cavalieri e animali magici.

Sibyllarium è una festa dedicata a grandi e piccini durante la quale sarà possibile vivere la magia e l’incanto di un mondo fatato. Nella splendida cornice di Fornara di Acquasanta Terme (AP) sarà possibile trascorrere due giorni immersi nella natura tra giochi, laboratori, spettacoli e animazioni ispirati al mondo della Sibilla appenninica.

Sibyllarium è organizzato dalla Compagnia dei Folli, in collaborazione con l’associazione Appennino Up, Bim Tronto e Mete Picene, e giunge quest’anno alla sua VII edizione.

Le giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre saranno anticipate dall’anteprima gratuita di venerdì 2 settembre quando, alle ore 21:00, la Compagnia dei Folli andrà in scena con lo spettacolo “Fuoco”.

Nato nel 2016 con l’intento di diventare un evento itinerante per valorizzare l’entroterra piceno, Sibyllarium è strettamente legato agli eventi sismici che hanno colpito il territorio del centro Italia. Proprio per questo il Festival è parte del progetto “Marche in Vita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo e Amat per la promozione di attività nei Comuni colpiti dal terremoto. Ed è nell’ambito del progetto “Marche In Vita” che si inserisce l’anteprima gratuita di venerdì 2 settembre 2022.

Le giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre avranno inizio alle ore 11:30 quando sarà possibile accedere al grande prato allestito con tende, palchi, mercatini e tanto altro. Sibyllarium sarà animato da diversi artisti: non mancherà il Fauno del Bosco della Piccola Carovana che, dalla prima edizione di Sibyllarium, è il cerimoniere della festa e Zaff l’unicorno che con la sua Fata Arcobaleno farà sognare grandi e piccini. Tre dolci fatine, Ietta, Lilla & Milla, ci faranno divertire con il loro “Frullio di Ali”; la Sibilla e la sua ancella Serena ci racconteranno storie fantastiche con “Fiabe Sibilline” e i Fortebraccio Veregrense ci insegneranno i segreti dei duelli e delle battaglie. Nel bosco sarà possibile scoprire strane creature con i Guardiani dell’Oca o conoscere i rapaci più feroci con Falcong. Con Otto Panzer, invece, saremo tutti trasportati in un improbabile circo dove magia e divertimento la faranno da pradrone.

La serata si concluderà con lo spettacolo della Compagnia dei Folli che, con trampoli e fuoco, ci racconterà una delicata storia d’amore. A seguire il concerto dei “50 Celt” band celtic-rock che ci farà ballare fino a tardi.

Durante le giornate di Sibyllarium sarà possibile anche partecipare a laboratori di tiro con l’arco, di miniature medievali, di accensione del fuoco, giochi di ruolo e da tavolo, laboratori creativi o per riconoscere i segni della natura. Sarà possibile visitare le esposizioni ed il mercatino a tema e non mancherà la zona riservata al cibo con alcuni dei prodotti più gustosi del territorio piceno. Saranno a disposizione degli ospiti tende e spazi all’ombra per riposare o fare una piccola sosta.

A Sibyllarium tutto il divertimento è anche nel rispetto per la natura, il bosco e i suoi abitanti. Si chiederà il rispetto del decalogo della Sibilla e del Cavaliere: un vero e proprio elenco di regole che i visitatori saranno pregati di seguire per godere e rispettare la bellezza del luogo.

Sibyllarium si svolge ad Acquasanta Terme nella Provincia di Ascoli Piceno nella splendida cornice di Fornara, territorio incastonato fra i Sibillini e i Monti della Laga, territorio di castagni, quercie, cave di travertino e acque termali. Si ricorda che occorre prevedere abbigliamento e scarpe comode, un cappellino per coprirsi dal sole durante il giorno e una felpa o abbigliamento più pesante per la sera, quando le temperature scenderanno un po’.

I biglietti per Sibyllarium sono già in vendita sul sito www.sibyllarium.it. I cancelli apriranno alle ore 11:00 e tutte le attività avranno inizio dalle ore 11:30.

Info: www.sibyllarium.it

www.compagniadeifolli.it