Sicurezza, controlli di prevenzione della Polizia nel fermano

Nella mattinata di ieri personale della Squadra Volanti, impegnata nell’attività di prevenzione con particolare riguardo agli stupefacenti ed al rispetto del Codice della Strada, procedeva al controllo nel comune di Porto Sant’Elpidio, di due individui, a bordo di una autovettura marca Ford modello Fusion, che alla vista degli agenti svoltavano repentinamente nel tentativo di eludere un eventuale controllo.

La volante seguiva l’auto in questione, che veniva fermata e i due individui controllati. All’atto del controllo uno dei due uomini a bordo della Ford, appariva agitato e particolarmente insofferente non fornendo una valida giustificazione del perché si trovasse in quel luogo, riferendo dapprima, di essere andato a fare la spesa, e poi di aver effettuato una ricarica telefonica.

Gli uomini della volante, visto il perdurare dello stato di agitazione dei due uomini, temendo potessero occultare armi o oggetti atti ad offendere, procedevano al controllo dell’autovettura e degli occupanti.

Nell’autovettura all’interno del cruscotto portaoggetti veniva rinvenuto un coltello avente lunghezza di 17 centimetri e con una lama pari a 9 centimetri e della sostanza stupefacente tipo cocaina per uso personale.

Si procedeva alla sanzione amministrativa ex art. 75 DPR 309/90. Il controllo esteso all’autovettura acclarava, inoltre, che la stessa risultava sprovvista della prescritta assicurazione obbligatoria, pertanto ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada, si sottoponeva a sequestro l’autovettura.