Sicurezza Edilizia, controlli nelle Marche: cinque cantieri sanzionati

Importante operazione di controllo della sicurezza nell’edilizia delle Marche.

Cinque cantieri edili e 15 aziende controllate, 13 titolari responsabili, 43 lavoratori identificati, comminate sanzioni amministrative pari a 15mila euro e ammende superiori a 55mila euro.

E’ il bilancio dei controlli intensificati nell’ambito dei cantieri edili condotti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, unitamente al Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Venezia ed ai carabinieri del Comando Provinciale di Fermo per una mirata attività di vigilanza edilizia e contrasto al lavoro sommerso.

Le attività ispettive, di natura ordinaria e tecnica, si sono estese sul territorio della Provincia di Fermo, oltre a Pesaro Urbino, Ancona e Macerata ed hanno consentito di individuare cantieri edili in cui non era garantita la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare sono stati rinvenuti materiali di costruzione depositati impropriamente sui ponteggi in maniera tale da comprometterne la stabilità, nonché la rimozione del Documento Valutazione Rischi dalla sede di cantiere. Nel Fermano sono state controllate 5 società di cui 1 a Fermo e 4 a Porto Sant’Elpidio, per due di queste aziende è stato adottato il provvedimento di sospensione