Sicurezza lavoro, controlli delle forze dell’ordine nei cantieri delle Marche

La sicurezza sui luoghi di lavoro è molto importante visti i numerosi incidenti, alcuni mortali, che si sono verificati nelle Marche ed i controlli delle forze dell’ordine sono fondamentali.

Il 14 gennaio i carabinieri della Legione Marche hanno eseguito una serie di controlli mirati in via prioritaria ai cantieri edili, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori.

Hanno partecipato i militari dell’organizzazione Forestale e Speciale.

I Comandi Provinciali di Ancona, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino, hanno impiegato complessivamente 191 militari e 83 automezzi, Sono stati controllati 63 cantieri, identificate e controllate 417 persone, controllati 92 cittadini stranieri, 141 persone controllate con annotazioni allo S.D.I., d cui 51 stranieri.

Sono 14 le persone deferite all’ Autorità Giudiziaria in stato di libertà, 18 le contravvenzioni alle Leggi Speciali, 13 le sanzioni amministrative elevate, 9 le violazioni accertate al codice della strada.

Per quanto concerne i Comuni di Ancona e Falconara Marittima, sono stati controllati 4 cantieri, non riscontrando anomalie né da un punto di vista della regolarità dei lavoratori, né dal punto di vista del possesso della certificazione verde. Nel territorio della provincia di Ancona, le uniche sanzioni sono state elevate a Senigallia, dove un imprenditore edile è stati denunciato a piede libero. Le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada hanno riguardato mezzi per movimento terra risultati non in regola.