Sicurezza, report sui controlli della Polizia nell’ascolano

Reparti della Polizia di Stato impegnati nei servizi di controllo del territorio nel comprensorio di Ascoli Piceno

Continua l’attività di controllo del territorio da parte della Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Ascoli Piceno in sinergia operativa al personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e della Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno che negli ultimi tre giorni ha prodotto i seguenti risultati:

durante il controllo di un veicolo Mercedes e del suo conducente quest’ultimo al momento di esibire la patente di guida dichiarava di esserne sprovvisto in quanto revocatagli nel 2017. Da accertamenti effettuati sul posto gli agenti della Volante accertavano che nello scorso biennio l’uomo era già stato sanzionato amministrativamente per la medesima violazione, pertanto scattava a suo carico la denuncia penale per guida senza patente e il sequestro amministrativo del mezzo intestato alla moglie.

La Volante dell’UPGSP è intervenuta altresì per il rilievo di un incidente stradale nel centro cittadino di Ascoli Piceno, perché un automobilista, nel transitare lungo la carreggiata andava a collidere con un tombino, oggetto di lavori da parte di tre operai intenti ad istallare la fibra ottica. Al momento dell’identificazione delle persone coinvolte nel sinistro, si accertava l’irregolarità di uno di essi, un cittadino marocchino di 49 anni, in Italia senza permesso di soggiorno; pertanto, dopo l’attività di rito nei confronti del cittadino straniero relativa all’espulsione dal territorio nazionale, si denunciava in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo, il rappresentante unico della società, per aver assunto alle proprie dipendenze un cittadino straniero non in regola con le norme di soggiorno.

Durante i sopra citati posti di controllo, un ascolano 30enne non si fermava all’alt della Polizia dandosi alla fuga per le vie cittadine. Fermato e identificato lo stesso veniva contravvenzionato per non essersi fermato all’alt, per l’elevata velocità in ambito cittadino e denunciato per il reato di resistenza a PU.

Si completano di seguito i risultati ottenuti:

Nr. 26 Posti di controllo;

Nr. 424 persone controllate;

Nr. 6 persone denunciate;

Nr. 288 veicoli controllati

Nr. 177 Contravvenzioni al Codice della Strada di cui:nr. 4 Art. 80 CdS – guida senza periodica revisione;

nr. 3 Art.126 CdS- circolazione con patente scaduta;

nr. 4 Art. 180 CdS – guida senza possesso di documenti al seguito

nr. 1 Art 158 co. 2 sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide;

nr. 1 Art 193 guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa

nr. 1 Art. 173 guida senza uso di lenti

nr. 1 Art 135 circolava con patente estera (india) senza la dovuta conversione

nr. 1 Art 117 guida di un neo patentato di veicolo con potenza maggiore a quella consentita.