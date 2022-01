Sicurezza stradale, emesse circa 8 mila multe nelle Marche

Report delle forze dell’ordine dei controlli per la sicurezza nelle strade delle Marche.

Nel 2021 polizia Stradale delle Marche ha impiegate, nei servizi di vigilanza stradale 13.208 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 119.107 persone contestando 43.268 infrazioni al Codice della strada.

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 8.802; ritirate 556 patenti di guida e 764 carte di circolazione.

I punti patente decurtati sono stati 66.754.

Nel bilancio dell’attività dell’anno appena trascorso anche i controlli con etilometri e precursori: 14.445 con 380 sanzione per guida in stato di ebbrezza alcolica; le denunce per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state 22 e tre i veicoli sequestrati per confisca.