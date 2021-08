Simona Bertuccioli colpita da malore fatale, era in prima linea per gli animali

Aveva 52 anni, era una guardia zoofile e volontaria Oipa

Da sempre in prima linea per gli animali, ma anche per i diritti, Simona Bertuccioli, 52 anni, pesarese, ci ha lasciati. La donna è deceduta in seguito ad un malore.

Simona era molto conosciuta nell’ambiente per essere una guardia zoofila e anche per essere una volontaria dell’Oipa, organizzazione internazionale che si occupa della protezione degli animali.

Ed è proprio l’associazione della sezione di Pesaro Urbino a scrivere su Facebook: “Non abbiamo parole per l’improvvisa tragedia che nella giornata di ieri ha colpito Simona Bertuccioli e la sua famiglia. Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lei, che le notizie fossero imprecise, invece siamo rimasti impietriti e scioccati di fronte alla realtà. Simona lascia questa terra, lascia la sua famiglia e i suoi affetti più cari, tra cui anche loro, i suoi amici animali per cui si è battuta insieme a noi, per i quali si è sempre impegnata con costanza, tenacia e dolcezza.”

Le condoglianze alla famiglia e agli amici da MN.