SINCA Confartigianato organizza il Corso per Pizzaiolo

SINCA Confartigianato, in collaborazione con Small Pizza, organizza il Corso per Pizzaiolo pensato per chi vuole intraprendere la professione, ma anche per chi, semplicemente, desidera conoscere più da vicino la preparazione di uno dei cibi più apprezzati

Dal 14 al 18 novembre, grazie alle lezioni teoriche e pratiche, si potranno apprendere tutti i segreti e le tecniche per imparare a scegliere gli ingredienti, impastare ed informare un’ottima pizza.

Il corso è aperto a chi vuole diventare un pizzaiolo professionista, ma anche a chi professionista del settore lo è già e intende confrontarsi e approfondire concetti pratici e teorici per operare meglio nel settore e ai semplici appassionati e curiosi.

Le lezioni, articolate su 5 giorni per complessive 30 ore, si svolgeranno dalle 8:30 alle 14:30 presso i Laboratori di Manzoni Group, via del Consorzio, 42 Castelferretti (AN).

Tra gli aspetti che saranno approfonditi, la preparazione dell’impasto e la lievitazione, la gestione degli ingredienti, la loro igiene e conservazione, la preparazione base degli ingredienti per la lavorazione in “Linea”, fino all’ accensione del forno e la gestione della temperatura.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per iscrizioni e informazioni, telefono 071/2293297, Mail, [email protected]

Per maggiori informazioni e prenotazioni,