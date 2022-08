Soddisfazione di Feding Marche per la Legge Regionale su equo compenso

Ancona – La Federazione Regionale Ordini Ingegneri Delle Marche (Feding Marche) prende atto con grande soddisfazione della promulgazione della Legge Regionale n°14/2022, che introduce modifiche e integrazioni alla precedente L.R. 18/2029 n°30 concernente le disposizioni in materia di equo compenso per i professionisti tecnici.

Un provvedimento della Giunta Acquaroli, ottenuto grazie all’impegno degli Ingegneri delle Marche e della Rete delle Professioni Tecniche e alla volontà e della capacità della Regione di ascoltare e di comprendere le istanze del territorio, che assume definitivamente la forma di una legge moderna e funzionale.

Quest’ultima permette di perseguire uno dei principali obiettivi che le categorie professionali si erano poste nell’interesse dell’utente finale (che si traduce nel miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini), vale a dire la riaffermazione del ruolo dei professionisti tecnici nella società.

Non si dimentichi che non esiste praticamente immobile, dalle più disparate destinazioni d’uso, che non venga sviluppato tecnicamente da professionisti, sia privati che nell’ambito delle strutture pubbliche.

Per raggiungere l’eccellenza occorrono grande professionalità, impegno, studio, preparazione, investimenti e aggiornamento continuo.

Progettare e seguire la realizzazione delle opere non è un fatto automatico, perché occorre individuare con anticipo la soluzione migliore, quella più economica e allo stesso tempo di qualità. Il tutto nel rigoroso rispetto delle norme senza lasciare aspetti non chiariti nel procedimento, che sono fonte sicura di contenziosi negli anni successivi.

Il merito della recente normativa regionale è di imporre che il pagamento delle prestazioni avvenga sulla base di parametri oggettivi e che la pubblica amministrazione non possa concludere i procedimenti fino al saldo delle competenze dei tecnici.

Ciò consente, in particolare ai professionisti più giovani di dedicarsi con dedizione e impegno, adeguatamente compensati, alla loro attività professionale che incide fortemente nella sicurezza del territorio, della collettività e nella tutela dell’ambiente.

Attività, queste, di cui nel nostro Paese c’è grande bisogno.

