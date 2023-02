Spacciatore di droga arrestato dalla Polizia a San Benedetto

Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno arresta spacciatore di droga di 26 anni nell’ascolano.

Il 26 ottobre i Poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile effettuarono un’importante operazione antidroga che si concluse con il sequestro di circa 14 chili di hashish e l’arresto di un giovane ascolano.

Si ricorderà che l’arrestato occultava nel proprio garage l’ingente quantitativo di droga, probabilmente destinato al mercato locale e della costa sanbenedettese.

In questi mesi le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, si sono indirizzate all’identificazione di chi avesse curato l’acquisto e il trasporto dello stupefacente sequestrato.

L’attività info-investigativa ha consentito di acquisire prove di colpevolezza a carico di un giovane ascolano, che avrebbe assunto un ruolo primario nel reperire il grosso quantitativo di cannabis, avvalendosi poi della collaborazione di altri coetanei per la custodia e il successivo spaccio.

La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, vagliate le risultanze investigative, ha richiesto l’applicazione di una idonea misura cautelare al G.I.P. del Tribunale, che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita nel primo pomeriggio di ieri.

Si precisa, in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza, fino a sentenza definitiva di condanna sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli attuali indagati che potranno sempre rappresentare elementi a loro difesa e rivendicare la propria innocenza.