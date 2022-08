Spaccio di droga ad Ancona, operazioni delle Volanti di Polizia

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, continua l’attività di contrasto allo spaccio di strada, come sollecitato dal Prefetto Dr. Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si comunica in merito che nel pomeriggio di ieri, i poliziotti dell’U.P.G. e S.P. durante un servizio specifico in zona Posatora, in prossimità del parco Pubblico del “Belvedere”, in un’area spesso segnalata dai residenti come zona di piccolo spaccio, soprattutto tra i giovani, individuavano quattro ragazzi intenti a confabulare tra loro, in modo sospetto . Alla vista del personale operante, i ragazzi cercavano di allontanarsi per entrare verso il Parco e sottrarsi al controllo. Fermati dai poliziotti, venivano identificati e risultavano essere tutti italiani, coetanei, maggiorenni. In particolare, durante il controllo, uno dei quattro giovani si mostrava a disagio, tanto da avere le mani che gli tremavano nel porgere i documenti. Lo stesso ragazzo portava con sé, a tracolla, un borsello. Invitato a mostrarne il contenuto, l’accertamento dava esito positivo poiché veniva rinvenuto un involucro termosaldato, di cui il ragazzo ammetteva la proprietà, risultato essere alle analisi specifiche hashish, per un peso di 45g. Oltre allo stupefacente venivano trovate due banconote arrotolate da 10,00 e 5,00 euro. Al termine degli atti di rito il giovane, appena maggiorenne, e incensurato, veniva denunciato in stato di libertà per il reato previsto dall’art.73 del D.P.R., contestualmente sequestrate sia le banconote, che la sostanza stupefacente rinvenuta.

