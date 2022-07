Spaccio di droga, controlli serrati della Polizia ad Ancona

In data 6 luglio scorso i poliziotti della Squadra Mobile dorica, nell’ambito dei controlli disposti dal Sig. Questore di Ancona e finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, hanno dato corso ad una serie di accertamenti mirati, in ambito cittadino, dai quali è scaturita una serrata attività investigativa culminata in diverse perquisizioni. Fin dalla prima mattinata gli agenti hanno svolto servizi di osservazione e pedinamento, fino a quando individuati due obiettivi sono scattate le perquisizioni. La prima ispezione eseguita ha riguardato un miniappartamento collocato all’interno di un b&b cittadino sito nel quartiere di Brecce bianche. All’interno della struttura ricettiva in uso a due giovani anconetani, gli investigatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 11 panetti di vari formati per un peso di circa 1,5 kg di hashish e una 20 di grammi marijuana. Oltre alla droga ed al materiale utile per il confezionamento, i due giovani, classe 2000, custodivano, celato all’interno di un mobile, un borsone contenente diversi coltelli di cui uno a scatto, un’ascia ed una pistola giocattolo priva del tappo rosso. La seconda perquisizione ha riguardato l’abitazione di origine di uno dei due indagati, al cui interno sono stati rivenuti altri 20 grammi di droga tra hashish e marijuana. Visti i gravi indizi di colpevolezza, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso il Tribunale, gli arrestati sono stati sottoposti in questi giorni agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, per la convalida del provvedimento restrittivo. Ieri il Gip ha convalidato gli arresti disponendo per uno dei due soggetti l’obbligo di dimora e di firma, liberando nel contempo l’altro.

