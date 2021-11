Proseguono senza sosta le attività di contrasto al degrado urbano ed a tutte quelle forme di insicurezza, che destabilizzano il cittadino e mettono in pericolo la pacifica convivenza dei nostri bei comuni marchigiani.

In tal senso il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa, ha emesso due misure di prevenzione volte a tutelare la vita cittadina Senigalliese.

Si tratta dell’Avviso Orale disposto nei riguardi di un cittadino italiano, tratto in arresto di recente dal Commissariato P.S. di Senigallia, per spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish e trovato in possesso della somma di circa 3000 euro, presumibilmente provento della medesima attività criminosa. Nei suoi confronti il Questore ha disposto il monito a cambiare perentoriamente condotta di vita.

Altra misura riguarda una donna, di origini moldave, trovata in un’abitazione nel comune di Senigallia, ove si era introdotta approfittando della temporanea assenza della famiglia che vi risiede. Si tratta di un soggetto abitualmente dedito a questo genere di condotte ed occupazioni abusive.

Nei confronti della stessa è stato emesso F.V.O. dal comune di Senigallia per due anni.