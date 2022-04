Spaccio di droga, operazione della Polizia ad Ancona

Nell’ambito dei servizi di sicurezza urbana disposti dal Questore di Ancona, continua l’attività di contrasto allo spaccio di strada, su sollecitazione del Prefetto Dr. Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Si comunica in merito che nella tarda serata di ieri, i poliziotti dell’U.P.G. e S.P. durante un servizio specifico in zona Piazza d’Armi ed in prossimità delle case popolari lì situate, individuavano due ragazzi intenti a confabulare con altri giovani.

Alla vista del personale uno dei due soggetti, gettava prontamente alle sue spalle un involucro, recuperato poi dal personale operante, risultato una pallina di stupefacente, risultata essere hashish, già divisa in 7 piccole dosi, confezionate singolarmente. Il giovane tentava di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga, ma veniva rintracciato di lì a poco ed entrambi i ragazzi venivano sottoposti a controllo. Risultavano essere due tunisini di circa 20 anni, di cui uno sprovvisto di documenti e l’altro con un’istanza di protezione internazionale. Oltre allo stupefacente venivano trovati nella tasca del giubbino dell’altro ragazzo alcune banconote da 10,00 e 20,00 euro, inoltre veniva rinvenuto un cellulare che durante tutto il tempo del controllo squillava di continuo. Al termine degli atti di rito entrambi i soggetti venivano denunciati per il reato previsto dall’art.73 del D.P.R., contestualmente sequestrati i cellulari, le banconote e la sostanza stupefacente rinvenuta.