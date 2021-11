Spaccio di droga, operazione della Squadra Mobile a Macerata

Nelle prime ore della mattinata di venerdì 29 ottobre, i poliziotti delle Squadre Mobili di Macerata e di Ancona, all’esito di un’attività info-investigativa sviluppata nel territorio maceratese e finalizzata al contrasto dei fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due uomini, padre e figlio, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di un grosso quantitativo di hashish, marijuana e droghe sintetiche.

Dopo aver accertato che i due indagati erano molto attivi nell’approvvigionamento di droga a pusher anconetani che, successivamente, la spacciavano nella piazza dorica, gli investigatori predisponevano una perquisizione in un casolare, luogo di domicilio degli spacciatori.

All’atto dell’irruzione i poliziotti rinvenivano e sottoponevano a sequestro:

nr. 5 barattoli in vetro nascosti in una legnaia contenenti complessivamente quasi un chilogrammo di MARIJUANA;

nr. 24 panetti di HASHISH per un peso complessivo di quasi 3 chili.Di questi, un panetto veniva rinvenuto all’interno di un camino, mentre gli altri 23 all’interno di un frigorifero in funzione, collocato nel garage.

Venivano inoltre rivenuti una decina di grammi di droga sintetica tra MDMA ed EXTASY.

Gli agenti, durante l’operazione di Polizia, rinvenivano e sequestravano anche la somma di 4730 euro, ritenuto il provento della fiorente attività di spaccio intrapresa da padre e figlio, nonché 3 bilancini di precisione, buste di cellophane e rotoli di nastro adesivo, coltelli e cutter, tutto materiale utilizzato per tagliare e confezionare lo stupefacente da destinare allo spaccio.