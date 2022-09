Spaccio di droga per strada, operazioni della Polizia ad Ancona

Nell’ambito dei servizi di sicurezza urbana disposti dal Questore di Ancona, continua l’attività di contrasto allo spaccio di strada, su sollecitazione del Prefetto Dr. Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si comunica in merito che durante il fine settimana, i poliziotti dell’U.P.G. hanno fermato e segnalato ex art. 75 del D.P.R. 309/90 tre giovani (rispettivamente di 18, 20 e 30 anni), trovati nel corso di tre diversi controlli specifici, in possesso di sostanze stupefacenti, del tipo hashish, detenuta a fini di uso personale. Nel corso dei servizi sono stati complessivamente sequestrati circa 90 grammi di sostanza stupefacente, mentre i tre giovani trovati nella disponibilità delle sostanze, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori, per le determinazioni conseguenti. L’attività di contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti rientra tra le attività precipue della Polizia di Stato e proprio nell’ottica della prevenzione del diffondersi delle condotte di abuso (Alcool e droga), soprattutto tra i giovanissimi, proseguono i servizi volti a contrastare la diffusione del fenomeno sia del consumo che dello spaccio di sostanze ed il monitoraggio degli esercizi autorizzati alla vendita di alcolici, affinchè non vi sia la possibilità di accedere alle sostanze soprattutto da parte dei minori, che sono i più esposti alle conseguenze fisiche e psicologiche dell’abuso.

