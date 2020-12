Spal-Ascoli, Sottil: Partita molto difficile per noi

Nel corso della conferenza stampa di presentazione Mister Sottil ha parlato del prossimo impegno di campionato dei bianconeri.

“Quella con la Spal è una partita difficile, come tutte, per certi versi potrebbe essere meglio affrontare una squadra che lo scorso anno militava in Serie A, sarà subito un buon test per vedere in campo una determinazione e una cattiveria agonistica diverse rispetto a quelle avute precedentemente. Il modulo? Non sono un allenatore integralista, quando si subentra bisogna trovare un sistema di gioco che possa mettere in evidenza le caratteristiche dei calciatori a disposizione, questa squadra può giocare con una difesa a 4 o a 3, ma quello che mi interessa è dare rapidamente una identità tattica, intraprendere una strada e portarla avanti. Sono importanti le distanze fra i reparti, vorrei che fossimo più aggressivi, più corti, più alti ma si arriva a questo con gli allenamenti. L’Ascoli ha incassato gol ad ogni partita? La fase difensiva la considero collettiva, è la squadra che deve dare solidità quando non si ha la palla, con le distanze, rimanendo corti. E’ chiaro che poi i difensori devono restare concentrati”.