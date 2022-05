SPILLA 2022: VALERIO LUNDINI & i Vazzanikki ad Ancona. MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022, ANCONA – MOLE VANVITELLIANA.

Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona

Biglietto: 25,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.vivaticket.it e www.ticketone.it dalle ore 12 di mercoledì 11 maggio

“Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia.

La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre.

Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, esaltata ed elogiata sia dalla stampa che dal pubblico, il comico romano porterà dal vivo il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a “Una pezza di Lundini”) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense.

Il tour di Valerio Lundini & i Vazzanikki nelle principali rassegne estive della penisola italiana è prodotto da VignaPR e DO7 Factory.

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI

Valerio Lundini – Voce e Pianoforte

Andrea Angelucci – voce e chitarra acustica

Carmelo Avanzato – basso e voce

Flavio Denovellis – chitarra elettrica

Gianluca Sassaroli – batteria

Olimpio Riccardi – Sax

BIOGRAFIA

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus.

Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma “Battute?” in onda in seconda serata su Rai 2.

Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L’Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma “Una pezza di Lundini”, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 7 settembre 2020. Ad agosto 2021 torna dal vivo con “Il Mansplaining spiegato a mia figlia”, spettacolo esilarante e irriverente che tra la versione estiva e quella teatrale registra più di 50.000 spettatori e il consenso unanime della critica e del pubblico.

UNA PEZZA DI LUNDINI

“Una pezza di Lundini”, giunto alla terza edizione, va in onda ogni mercoledì su Rai 2 in seconda serata. Si tratta di un Late night comedy che fa finta di sostituire cose assurde (che non esistono), un programma con interviste nonsense ad ospiti famosi, servizi surreali e sketch in studio che butta giù tutti i luoghi comuni, il buonismo e i cliché a cui siamo abituati, come nessuno aveva fatto prima di lui.

ERA MEGLIO IL LIBRO

Il 2 marzo 2021 è uscito il suo primo libro dal titolo “Era meglio il libro” – una raccolta di racconti e schegge surreali e irresistibili pubblicato da Rizzoli – entrato direttamente al 1° posto nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa Italiana.

—-

SPILLA

Spilla torna ad animare la città di Ancona con la sua XV edizione.

Una rassegna ricca di appuntamenti live imperdibili.

Con quattordici edizioni di successo alle spalle, festival sceglie nuovamente lo splendido scenario della città dorica con le sue piazze storiche e i suoi scorci sul mare per una programmazione all’insegna della musica indipendente.

Affacciata sull’Adriatico, Ancona è uno dei gioielli del centro Italia: città d’arte ricca di monumenti, con oltre duemila anni di storia, con i suoi caratteristici vicoli del centro e i monumenti che si affacciano sul porto come palchi di un teatro.

Il Main Stage di Spilla è uno dei gioielli della città: la Mole Vanvitelliana, ex Lazzaretto, realizzata dal Vanvitelli nel ‘700. Il complesso monumentale, che da sempre rappresenta un importante contenitore di esposizioni d’arte e spettacoli, ospiterà le attività culturali presentate nel cartellone del festival.

Con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi talenti nazionali e internazionali, Spilla ha saputo ritagliarsi in quattordici edizioni un posto tra i più importanti festival musicali italiani.

L’intento del festival, nato nel 2007, è sempre stato quello di portare nella propria città artisti di grande prestigio affiancati ai nuovi nomi della scena indipendente nazionale e internazionale.

Protagonisti delle scorse edizioni Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan, Rag’n’Bone Man, James Bay, LP, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft, Local Natives, Anna Calvi, Johnny Marr e tanti altri. Accanto ai grandi nomi internazionali anche Cosmo, Carl Brave, Ariete, Gazzelle e altri ancora.

