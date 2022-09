Splendido Oro di Maria Elisa Fattori del Club Scherma Jesi nel Fioretto femminile

Una suggestiva cerimonia d’apertura ha dato il via al Trofeo Coni 2022 in Valdichiana Senese. Durante la grande manifestazione sportiva, che si concluderà domenica, oltre 3100 atleti nella fascia di età di 10-14 anni si misureranno in 41 discipline sportive.

Protagonista della giornata di oggi è stata la Scherma, con tutte le sei armi, che ha visto 87 giovani atleti contendersi i primi piazzamenti sul podio. A premiare i vincitori della finale del Fioretto Maschile, dal PalaFuccelli di Chiusi, è stata l’ambassador del Trofeo, la pluricampionessa Alice Volpi, che ha augurato loro di poter vivere un giorno “il sogno olimpico”. Presente una rappresentativa della Scherma marchigiana, accompagnata dal Maestro Carola Cicconetti.

Un ottimo podio da oro, quello conquistato da Maria Elisa Fattori, del Club Scherma Jesi, nel Fioretto Femminile. 7° piazzamento per Sergio Della Gatta, del Club Scherma Ancona, nel Fioretto Maschile e Giovanni Renzi, del Fanum Fortunae Scherma, nella Spada Maschile. 9° posto per Virginia Di Tommaso, del Fanum Fortunae Scherma, nella Spada Femminile. Infine, entrambi 11° Luna Carnevali, del Macerata Scherma, nella Sciabola Femminile e Giulio Massimo Castori, della Accademia della Scherma Fermo, nella Sciabola Maschile.

