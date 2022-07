SPORT E INCLUSIONE: A XMASTERS L’ADRENALINA É ALLA PORTATA DI TUTTI

Cresce l’impegno per l’inclusione attraverso lo sport a XMasters, la manifestazione estiva famosa per gli sport acquatici e adrenalinici.

A Senigallia, in un’area di oltre 40 mila metri quadrati in riva al mare, da sabato si aprirà l’undicesima edizione della kermesse in cui sarà possibile praticare fino al 24 luglio discipline come kitesurf, skate, bmx, parkour, cross training, beach rugby, triathlon, wing foil, vela e yoga. Quest’anno l’adrenalina sarà proprio alla portata di tutti: grazie alla collaborazione con CIP Marche e INAIL Marche, è stata allestita un’area attrezzata per superare, attraverso lo sport, ogni ostacolo.

Fra il 16 e il 24 luglio a XMasters sono numerose le attività in programma per aumentare la sensibilizzazione su questo tema: saranno inoltre ospiti nell’area inclusività personaggi del mondo paralimpico dal calibro di Alessia Polita, per conto di ‘Obiettivo 3’, la società sportiva fondata da Alex Zanardi per promuovere l’inclusività attraverso lo sport. Insieme a lei ci saranno, direttamente dalla nazionale di sitting volley, Federico Ripani e Riccardo Scendoni (che fa anche parte della nazionale di atletica). E sarà al Village di Senigallia anche il fanese Lorenzo Marcantognini, giovane pluripremiato campione di corsa e calcio, che eseguirà una dimostrazione calcistica il prossimo 17 luglio. Insieme al campione di wakeboard paralimpico Emanuele Pagnini, inoltre, sarà possibile assistere a una dimostrazione dal vivo di wake adaptive. Per il paraciclismo sarà possibile testare le bici adattate nei giorni 16 e 17 e negli stessi giorni i fan del beachvolley si potranno dedicare a questa disciplina nella Beach Arena. Grande attenzione per il rugby integrato: si terrà un torneo nei giorni 23 e 24 luglio con atleti provenienti da tutta Italia, fra cui l’attrice Abella Pilar, testimonial della Rete nazionale di Rugby integrato di cui fa parte anche suo figlio. Si potrà anche tirare con l’arco: dimostrazioni e prove sono in programma per il 20 e il 23 luglio. A Senigallia non poteva mancare lo sport acquatico per eccellenza, la vela: il velista Daniele Malavolta il 22 luglio terrà una dimostrazione a terra per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo sport. Spazio anche per il tennis da tavolo nei giorni 22 e 23 luglio. Per gli amanti della pallavolo arriva il sitting beach, lo sport a terra con la rete bassa che potranno praticare tutti i ragazzi nella Beach Arena. Si collegherà da remoto per salutare il Village di Senigallia Teresa Grandis, mamma della campionessa Bebe Vio: la diretta streaming è prevista per le 17 di mercoledì 20 luglio.

Attese per l’edizione 2022 ben 70 mila persone da tutta Italia, e non solo, per l’evento più atteso dagli amanti dello sport e del divertimento. L’edizione 2022 di XMasters shared by Radio Deejay e m2o è organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Marche, FIV (Federazione Italiana Vela), Associazione CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche e INAIL Marche. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’ e sul sito ufficiale www.xmasters.it.

XMasters shared by Radio Deejay e m2o

Dal 16 al 24 luglio 2022 a Senigallia – Lungomare Mameli

Ingresso libero

Social: Fb, IG, YouTube

Info: https://www.xmasters.it/

Per info e iscrizioni per ‘alba run’: https://bit.ly/iscrizione_albarun

Per info e iscrizioni per ‘crossfit challenge’: www.judgerules.it

Per info e iscrizioni per ‘triathlon’: https://hardskin.triosenigallia.it/gare-e-distanze

Per info e iscrizioni per ‘wing foil’: [email protected]

Per biglietti di FASK: Circuito Ciao Tickets