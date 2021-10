Sport in Classe, parte il progetto regionale con le Marche in movimento

Sport di Classe, Scuola in movimento, Orientamento sportivo sono le tre componenti del progetto regionale che le Marche stanno facendo partire e di cui ha parlato oggi l’assessore regionale allo Sport e all’Istruzione, Giorgia Latini nell’incontro di presentazione “Scuola Attiva Kids”, progetto similare destinato alla primaria per l’anno scolastico 2021/2022 e organizzato dall’Ufficio Scolastico regionale.

“Sono particolarmente contenta – ha detto Giorgia Latini – che le idee e le proposte scaturite nel corso della Conferenza regionale dello Sport di luglio scorso si stiano concretizzando. Abbiamo individuato le risorse per questo che è diventato un progetto interdisciplinare con il settore della Sanità e l’assessore Saltamartini, decidendo di assumere un impegno di spesa di circa 1 milione all’anno. Lo Sport a scuola è sempre più importante, direi essenziale, per i ragazzi e i bambini che sono stati fermi un anno a causa del lockdown e delle diverse chiusure. Dobbiamo promuovere e facilitare la pratica sportiva anche presso le associazioni che stanno trovando difficoltà nelle iscrizioni e siamo accanto alle loro esigenze e a quelle delle famiglie. Sono molto soddisfatta che il progetto ministeriale di cui si è parlato oggi diventi il complemento naturale del progetto regionale, perché consentirà di coprire tutta la fascia d’età della scuola primaria: la Regione destina infatti i fondi per le prime tre classi mentre quello nazionale per le ultime due. Si sta delineando una sinergia molto costruttiva ed è un buonissimo risultato di squadra, così come è una bella notizia l’implementazione delle figure di tutoraggio sempre più qualificate, un grande passo avanti. L’invito – ha concluso l’assessore Latini – è ad accelerare tutti gli adempimenti e ad aprirsi alle proposte innovative, i nostri ragazzi hanno davvero bisogno di benessere a scuola.“

Il progetto della Regione Marche vede coinvolti diversi soggetti: ASUR Marche, CONI -Comitato Regionale Marche, CSI -Centro Sportivo Italiano, MIUR -Ufficio Scolastico Regionale, CIP -Comitato Regionale Paralimpico. Ad affiancarlo sarà dunque il progetto Scuola Attiva Kids, iniziativa promossa da Sport e Salute e dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali. L’incontro di presentazione di quest’ultimo, ha avuto come finalità anche l’insediamento dell’organismo regionale referente del progetto nazionale. Presenti anche i docenti referenti per l’Educazione Fisica e Sportiva degli ambiti territoriali.