Sport violento, quattro giovani calciatori denunciati ad Ancona

Sport sempre più violento con un episodio avvenuto due mesi fa che ha avuto il giusto epilogo.

Una domenica di calcetto tra amici ad Ancona si era trasformata in una ‘caccia all’uomo’ la sera del 5 febbraio scorso.

Durante la partita, a seguito di un duro fallo di gioco, un 28enne era stato picchiato da quattro avversari che avevano reagito duramente colpendolo con un calcio al volto e procurandogli una grave tumefazione ad un occhio.

Per il fatto, avvenuto nell’area sportiva di Via Sacco e Vanzetti, i carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà quattro giovani tra i 20 e i 25 anni, per concorso in lesioni personali e minaccia aggravata.