Sporting Grottammare- Sedicesimi eCup LND modalità Pro Club Fifa22

Dopo la qualificazione sul girone è arrivato il momento di misurarsi con

i più forti. Iniziano le fasi finali per il viaggio verso la Final Eight

della eCup LND modalità Pro Club Fifa22 e lo Sporting Grottammare c’è.

Urna che non è stata benevola poichè pescare subito il Cagliari eSports

significa misurarsi una delle squadre candidate per la vittoria del

titolo finale. I ragazzi dei FinalWarriors proveranno a fare l’impresa

per qualificarsi agli ottavi e portare in alto il nome dello Sporting

Grottammare eSport.

Mercoledì 30 marzo alle ore 21.30 diretta su Twitch sul canale Sporting

Grottammare www.twitch.tv/sportinggrottammare