Spreco alimentare e sostituzione cassette nel settore ittico, pubblicati i bandi

Sono stati pubblicati i bandi rivolti ai Comuni per prevenire lo spreco alimentare e per la sostituzione delle cassette in polistirolo nel settore ittico.

“Due interventi importanti a tutela dell’ambiente”, come li ha definiti l’assessore regionale Stefano Aguzzi. Il primo prevede l’intercettazione e distribuzione gratuita di eccedenze alimentari, oltre alla promozione e alla realizzazione di un sistema a rete finalizzato a queste attività. “In questo modo – spiega Aguzzi – oltre a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, si dà una risposta in termini di tutela ambientale e ai fabbisogni di fasce sociali deboli.

Il secondo bando intende contrastare il fenomeno della dispersione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici attraverso progetti integrati di sostituzione nel settore ittico del cassettame in polistirolo con quello in plastica riutilizzabile.

“Anche questa azione – dichiara Aguzzi – rientra tra le diverse strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e contenimento dei relativi impatti, nel caso specifico, quello determinato dalla dispersione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge”.

Di seguito i link per accedere alla consultazione dei bandi:

“Bando pubblico di selezione per la concessione di contributi per spese di investimento a favore di Comuni che realizzino direttamente o partecipino in concorso con altri partners alla realizzazione di progetti integrati nel settore ittico per la sostituzione delle cassette in polistirolo con cassette riutilizzabili in plastica” (ID BANDO 5832) – Scadenza presentazione domande 31/07/2022

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?idb=5832

“Bando pubblico di selezione a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di recupero e distribuzione gratuita di prodotti alimentari di cui al punto 4 del Programma annuale degli interventi anno 2022” (ID BANDO 5833) – Scadenza presentazione domande 31/07/2022

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?idb=5833