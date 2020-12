SS4 Salaria, proseguono i lavori nelle gallerie Arli

Proseguono, sulla strada statale 4 “Via Salaria”, i lavori di risanamento dei calcestruzzi e delle opere idrauliche delle gallerie “Arli I” e “Arli 2”, in località Ponte d’Arli (dal km 165,860 al km 166,740) tra Acquasanta Terme e Ascoli Piceno.

Per consentire l’avanzamento degli interventi il tratto è chiuso fino al 18 dicembre in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo, con traffico deviato sulla viabilità alternativa.

Nel dettaglio, le autovetture e i mezzi pesanti con massa non superiore a 20 tonnellate in direzione Roma potranno uscire allo svincolo di “Giustimana” e rientrare allo svincolo di “Ponte D’Arli” o “Santa Maria – Centrale”. Viceversa per i veicoli in direzione Ascoli Piceno.

I mezzi pesanti con massa superiore a 20 tonnellate in transito sulla direttrice Roma-Ascoli Piceno, dovranno invece utilizzare in alternativa gli itinerari Foligno-Civitanova Marche o L’Aquila Teramo.

In orario diurno dalle 6:00 alle 21:00 il transito in corrispondenza del cantiere è consentito a senso unico alternato regolato da semaforo.

La chiusura notturna è in vigore per la prima fase dei lavori, il cui completamento è previsto entro il 18 dicembre. Gli interventi proseguiranno nelle successive fasi con transito regolato a senso unico alternato.

Il completamento dei lavori è previsto a luglio 2021.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.