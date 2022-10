Ammonimento nei confronti di un 70enne per stalking nei confronti di una donna 60 enne della provincia di Ancona.

La donna ha riferito alla polizia di aver intrapreso un’amicizia con un uomo di una decina di anni più grande, per circa un paio di anni.

Nell’ultimo periodo l’uomo aveva tentato di instaurare una relazione sessuale con la donna, che decideva di interrompere il loro rapporto amicale, di fronte alle pressanti richieste di “andare oltre”. L’ex amico, non rassegnato alla fine del rapporto, cominciava a minacciarla di ritorsioni, rinfacciandole alcuni aiuti, anche economici, che nel corso del rapporto di amicizia le aveva talvolta fornito, alternando proposte di riappacificazione a momenti di rabbia feroce.

In alcune circostanze, la vittima aveva la sensazione di essere pedinata e che l’amico si appostasse fuori dalla sua abitazione, o nei luoghi e nei negozi da lei frequentati, per poi offenderla o minacciarla anche alla presenza di altre persone, fino a insultare lei ed il suo fidanzato anche in pubblico. Dopo un periodo doloroso di perdurante e grave stato di ansia, paura e timore per la propria incolumità, la donna si è rivolta alla polizia.

Ricevuta la segnalazione, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha iniziato gli accertamenti. Al termine dell’attività istruttoria, il questore Capocasa ha emesso il provvedimento dell’ Ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. Nel medesimo provvedimento veniva anche rammentato al destinatario che l’eventuale violazione avrebbe comportato una denuncia, indipendentemente dall’atto di querela della parte lesa. Secondo la Questura l’ammonimento costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza di genere, prima che degeneri, e si concretizzi in azioni aggressive, di tipo fisico e psicologico, anche quando accadono in ambito familiare.

Dall’inizio del 2022, questo è il 17/o ammonimento emesso dal questore Capocasa, su istruttoria della Sezione Vittime Vulnerabili e Ufficio Minori della Divisione Anticrimine di Ancona, diretta dal vice questore Marina Pepe.