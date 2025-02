StampaeStampe.it e Qapla’: strategia e innovazione nella gestione delle spedizioni

Nel settore della stampa digitale su misura, garantire una logistica efficiente e tempi di consegna rapidi è essenziale per rispondere alle aspettative dei clienti. Con l’obiettivo di ottimizzare i propri processi e offrire un servizio sempre più performante, StampaeStampe.it ha scelto di collaborare con Qapla’, una piattaforma all’avanguardia specializzata nel monitoraggio e nella gestione delle spedizioni.

Grazie a questa partnership, l’azienda ha migliorato significativamente l’intero ciclo di spedizione, ottimizzando i tempi di consegna, potenziando la comunicazione con i clienti e rafforzando la propria competitività nel panorama e-commerce. Per raccontare l’esperienza di questa integrazione innovativa, StampaeStampe.it ha partecipato a un webinar esclusivo con Qapla’, in cui ha illustrato i benefici concreti ottenuti grazie alla sinergia tra le due aziende. L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per condividere intuizioni strategiche e dimostrare come la tecnologia possa ottimizzare la gestione e i costi della logistica.

La situazione prima di Qapla’ e la necessità di un cambiamento

Prima di implementare la piattaforma Qapla’, StampaeStampe.it si affidava a un unico corriere per la quasi totalità delle spedizioni, utilizzando un sistema di gestione parzialmente automatizzato. Questo modello operativo presentava diverse criticità, tra cui una gestione manuale ancora predominante (sebbene informatizzata), notifiche di tracking poco tempestive e difficoltà nel monitoraggio delle spedizioni problematiche.

Tra gli aspetti più complessi, il controllo manuale delle contestazioni e delle anomalie di spedizione comportavano un notevole dispendio di tempo e risorse. Con la crescita dell’azienda e l’aumento degli ordini, si è resa necessaria una soluzione più avanzata e flessibile, in grado di gestire un numero maggiore di corrieri e di automatizzare i processi senza dover investire ingenti risorse in aggiornamenti dei sistemi interni. La risposta a queste esigenze è arrivata con Qapla’, una piattaforma capace di ottimizzare il flusso di lavoro, migliorando l’intera esperienza sia per l’azienda che per i clienti finali.

Il percorso di integrazione: un cambiamento strategico per StampaeStampe.it

L’integrazione di Qapla’ nei sistemi interni di StampaeStampe.it ha richiesto un’analisi approfondita del processo logistico aziendale, coinvolgendo più reparti, tra cui il Customer Care, la logistica, il team IT e la direzione. Questo approccio multidisciplinare ha consentito di personalizzare al massimo l’implementazione, garantendo una transizione fluida e senza impatti negativi sulle operazioni quotidiane.

Attraverso test e monitoraggi costanti, la piattaforma è stata integrata gradualmente, assicurando un adattamento progressivo e ottimizzato. Il risultato è stato una gestione delle spedizioni più efficace e meno soggetta a errori, con una maggiore flessibilità operativa e una riduzione dei tempi di intervento sulle problematiche logistiche. L’automazione dei processi ha inoltre permesso al team di assistenza clienti di concentrarsi su altre attività, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando il rapporto con il cliente finale.

I vantaggi della partnership: logistica più efficiente e servizio clienti ottimizzato

Grazie all’integrazione con Qapla’, StampaeStampe.it ha ottenuto numerosi benefici concreti, migliorando l’efficienza logistica e la qualità del servizio offerto ai clienti. Tra i principali vantaggi emersi:

Monitoraggio avanzato delle spedizioni problematiche : le notifiche dettagliate e gli aggiornamenti in tempo reale nell’interfaccia di gestione permettono di individuare tempestivamente eventuali criticità, riducendo i ritardi e migliorando l’esperienza del cliente.

: le notifiche dettagliate e gli aggiornamenti in tempo reale nell’interfaccia di gestione permettono di individuare tempestivamente eventuali criticità, riducendo i ritardi e migliorando l’esperienza del cliente. Automazione della comunicazione con i clienti : l’integrazione con WhatsApp Business e altre soluzioni di messaggistica consente di offrire informazioni dettagliate e immediate sugli stati d’ordine, garantendo un servizio più trasparente e proattivo.

: l’integrazione con WhatsApp Business e altre soluzioni di messaggistica consente di offrire informazioni dettagliate e immediate sugli stati d’ordine, garantendo un servizio più trasparente e proattivo. Maggiore flessibilità nella scelta dei corrieri : la possibilità di lavorare con più operatori logistici consente di ottimizzare i costi e i tempi di spedizione in base alle specifiche esigenze dei clienti e delle destinazioni.

: la possibilità di lavorare con più operatori logistici consente di ottimizzare i costi e i tempi di spedizione in base alle specifiche esigenze dei clienti e delle destinazioni. Ottimizzazione delle risorse aziendali: la riduzione delle operazioni manuali ha permesso al team di Customer Care di focalizzarsi su attività a maggiore valore aggiunto, migliorando la relazione con i clienti e incrementando la qualità complessiva del servizio.

Case Study: un webinar esclusivo per condividere l’esperienza

Per valorizzare questi risultati e condividerli con altre aziende, StampaeStampe.it ha preso parte a un webinar in cui sono stati illustrati tutti i passaggi dell’integrazione con Qapla’, evidenziando le sfide affrontate, le soluzioni adottate e i risultati concreti ottenuti. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto e approfondimento, dimostrando come la tecnologia possa rappresentare un vero e proprio fattore di successo per le aziende del settore.

L’integrazione con Qapla’ segna solo l’inizio di un percorso di innovazione continua. StampaeStampe.it continuerà a esplorare nuove funzionalità e ottimizzazioni, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente e puntuale. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire il webinar in diretta, l’evento è disponibile su YouTube per approfondire nei dettagli l’intero processo di trasformazione:

In un contesto in cui l’efficienza logistica è un fattore chiave per il successo degli e-commerce, adottare soluzioni digitali innovative diventa un vantaggio competitivo determinante. StampaeStampe.it, grazie alla collaborazione con Qapla’, ha dimostrato che l’ottimizzazione della gestione delle spedizioni non solo migliora la qualità del servizio offerto, ma rappresenta anche un’opportunità per ridurre i costi operativi, scegliere il corriere migliore in termini di efficienza e costi, aumentare la soddisfazione del cliente e consolidare la propria posizione di mercato.