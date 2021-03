Stanotte torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora

Sposteremo le lancette per l’ultima volta?

Questa notte, tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, torna l’ora legale ed avremo un’ora di luce in più. Alle 2.00 di notte le lancette degli orologi andranno spostate avanti di un’ora.

Il 2021 potrebbe essere l’ultimo anno in Europa in cui scatta il cambio di ora. Da tempo si discute, infatti, sul rapporto tra costi e salute determinati dal rapporto tra ora solare e ora legale.

In pratica dormiremo un’ora in meno, ma guadagneremo un’ora di luce nel pomeriggio e, soprattutto, verrà risparmiata energia.

L’ora legale arriva dopo l’equinozio di primavera con l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre, quando si torna all’ora solare.

Se l’ora solare, verrà mantenuta, nel 2021, sarà nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Parliamo di ipotesi in quanto da diversi anni, quello del cambio tra ora legale e ora solare, è un tema molto dibattuto in Europa e non solo.

Sia per i costi, sia per la salute, in quanto provoca uno scompenso nelle abitudini e per il sonno delle persone ma anche un vantaggio di risparmio energetico.

Alcuni sostengono che il cambio periodico causi uno stato di stress temporaneo dovuto allo spostamento dei propri orari biologici.

Nel 2019 il Parlamento Europeo aveva votato a favore dell’abolizione del passaggio dall’ora solare all’ora legale a partire dal 2021, ma aveva lasciato libertà di scelta ai singoli paesi.

Per questo il 2021 potrebbe essere l’ultimo anno in cui a fine marzo, puntualmente, scatterà il cambio di ora ma, per il momento in Italia, è attivo il cambio nell’ultima domenica del mese.

La prima volta dell’ora legale e i nostri giorni

L’invenzione dell’ora legale viene attribuita all’inventore statunitense Benjamin Franklin, che nel 1784 scrisse una lettera satirica su un giornale di Parigi, nella quale suggeriva ai parigini di alzarsi prima al mattino per sfruttare la luce solare e risparmiare sul costo delle candele.

In Italia venne abolita nel 1920 e nei decenni successivi fu più volte introdotta, sospesa, abolita e di nuovo introdotta.

L’ora legale venne poi definitivamente ripristinata nel 1966, durante un periodo di crisi energetica, mentre dal 1981 ha cominciato ad essere introdotta nell’ultima domenica di marzo ed è tutt’ora attiva.

Alcuni consigli per il sonno con il cambio d’ora

Il cambio di orario improvviso potrebbe avere delle conseguenze sul nostro benessere, soprattutto fra i bambini e gli anziani. Ecco, quindi, alcuni consigli.

A partire dal giorno prima del cambio di orario, è consigliato anticipare la sveglia di una ventina di minuti o andare a dormire un po’ prima la sera per abituare l’organismo.

Se non si riesce a prendere sonno, sono disponibili, in automedicazione, sedativi leggeri di origine vegetale per favorire il riposo, a base di passiflora e valeriana, per esempio.

Alla sera è consigliato consumare pasti leggeri ed evitare alcolici e un eccessivo consumo di caffeina o teina. Consigliato l’uso di integratori di magnesio che possono aiutare a ritrovare il giusto equilibrio.

Se possibile far eun po’ di attività fisica, magari all’aria aperta e al mattino, in modo da godere dei benefici per tutta la giornata e arrivare meno stressati alla sera.

Da tenere presente che, fare sport, in prossimità dell’ora del sonno, non favorisce il riposo ma, anzi, aumenta la difficoltà nell’addormentarsi.