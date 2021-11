Successo a Ripatransone per lo spettacolo L’ISOLA DELLE SCIMMIE

Grande soddisfazione per la rappresentazione di domenica pomeriggio 21 novembre 2021 presso il Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone. L’Associazione Culturale Knà, in collaborazione con il Comune di Ripatransone, ha presentato lo spettacolo L’ISOLA DELLE SCIMMIE, liberamente tratto dall’omonima favola in 3 atti di Luigi Antonelli, con omaggio a Mattia Torre.

Grazie all’elevata maestria degli attori, nella suggestiva cornice del Teatro Mercantini, il numeroso pubblico è stato catapultato in un’atmosfera surreale e profonda, caratterizzata da un totale coinvolgimento.

Magistrale la drammaturgia e la regia di Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura, stupefacente il trucco delle scimmie di Michela Spinozzi, eccezionali le performances degli attori: oltre ai due bravissimi concittadini Andrea Mondozzi e Moira Vespasiani, hanno calcato la scena Chiara Bianchini, Federico Caprioni, Alessandro Carincola, Salvatore Citzia, Piera Di Bonaventura, Luigi Di Bonaventura, Giorgia Di Donato, Lorenzo Di Donato, Serena di Rocco, Marco Nazionale, Michela Spinozzi, Jacqueline Walsh.

Numerosi gli spunti di riflessione sull’uomo e sulle conseguenze dei suoi comportamenti. “Si è trattato di una grande lezione morale” – ha dichiarato l’Assessore alla cultura Stefania Bruni – “di cui tutti abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto in questo periodo storico caratterizzato dal degrado dei valori fondamentali”.

Comune di Ripatransone www.comune.ripatransone.ap.it