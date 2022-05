Successo ad Ascoli per “Giornata europea senza ascensore”

Successo, ad Ascoli, per la “Giornata europea senza ascensore”, manifestazione rientrata nell’iniziativa europea “No elevator day” coordinata dall’Isca.

L’iniziativa è stata promossa dall’A.S.D. Nicola Tritella U.S. Acli Aps ed anche quest’anno, dopo il successo dei precedenti eventi, si è voluto attirare l’attenzione sull’adozione di stili di vita corretti per avere un buono stato di salute.

Sono stati tanti i cittadini che, partendo da Piazza Immacolata, si son recati fino alla scalinata dell’Annunziata per salire le scale, tenersi in forma e combattere la sedentarietà.

Alcuni studi effettuati presso l’università di Ginevra hanno infatti dimostrato che in appena tre mesi tale esercizio potrebbe favorire la diminuzione del peso e del girovita. Inoltre questo esercizio permette di tonificare i muscoli, partendo dai glutei, dai polpacci e dalle cosce. Per non parlare poi del fatto che le salire le scale migliora la circolazione del sangue e aiuta la respirazione, ecco perché le scale fanno bene anche ai polmoni e al cuore. Un altro studio, questa volta americano, è giunto alla conclusione che il fatto di salire le scale può essere una valida terapia contro il diabete di tipo B. Altri studi hanno dimostrato che è possibile perdere 3 chili ogni anno facendo 2 rampe di scale al giorno, Anche scendere le scale sollecita alcuni muscoli. Dato che in questo caso le gambe devono frenare la forza di gravità che ci spinge verso il basso, con questo movimento si esercitano le articolazioni delle ginocchia e i muscoli bicipiti femorali. Infine, i medici ricordano che la sana abitudine di salire le scale può essere un ottimo esercizio anche per prevenire l’osteoporosi. L’iniziativa della “Giornata europea senza ascensore” è coincisa con la prima tappa di adesione al progetto nazionale U.S. Acli “Stair climbing – Boicotta l’ascensore”.