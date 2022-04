Successo per “Salute in cammino alla Sentina”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha organizzato una nuova iniziativa per fare attività fisica e conoscere meglio la splendida Riserva naturale della Sentina, al cui interno è stata realizzata una camminata della durata di un’ora e mezza circa.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno A.S.D. Aps Tritella, col patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, nell’ambito del progetto “Facciamo rete – Terzo settore Marche per l’emergenza Covid19”, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La Torre del Porto, i laghetti, la spiaggia e la foce del fiume Tronto sono stati alcuni dei luoghi che sono stati attraversati durante una passeggiata, alla quale hanno preso parte anche l’assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Sanguigni, l’assessore al bilancio del Comune di San Benedetto del Tronto Domenico Pellei, il consigliere provinciale e comunale nonché componente del Comitato di indirizzo della Riserva naturale della Sentina Simone De Vecchis.

Parole di apprezzamento, da parte degli amministratori, sono arrivate per l’iniziativa che ha visto la partecipazione di molte persone, provenienti da Marche ed Abruzzo, che non si erano mai recate in precedenza all’interno della Riserva naturale della Sentina ed è stata dunque l’occasione per conoscerla.

Parole di apprezzamento, inoltre, sono arrivate anche per il progetto “Salute in cammino” che venne avviato dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps nel 2013 proprio a San Benedetto del Tronto e che poi ha coinvolto il territorio delle province di Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli e migliaia di cittadini di ogni età.