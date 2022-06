“Summer Yoga” lunedì 20 giugno a San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 20 giugno, presso il Parco Wojtyla in via Lombardia, secondo appuntamento con le lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega nell’ambito di “Summer Yoga”, iniziativa gratuita che viene proposta per il quinto anno consecutivo.

Le lezioni sono organizzate da Cooperativa DLM, Comune di San Benedetto del Tronto (all’interno dell’iniziativa “Sport al parco”), Associazione Antoniana Eventi e Qualis Lab – Analisi Cliniche, con la collaborazione tecnica di U.S. Acli Marche, nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali del prevenzione del tumore al seno”

Le lezioni si svolgono il lunedì dalle 19 alle 20 (fino al 29 agosto tranne il giorno di ferragosto) e il mercoledì dalle 7,30 alle 8,30 (dal 15 giugno al 31 agosto).

Sono già 94 le persone iscritte all’iniziativa, le iscrizioni comunque sono ancora aperte.

La partecipazione è gratuita ma occorre preiscriversi contattando il numero 3442229927.

Per partecipare occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano.