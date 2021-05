SuperEnalotto vinti 156 milioni con un schedina da soli 2 euro

SuperEnalotto. La vincita del è stata realizzata a Montappone (Fermo) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53. E’ la prima vincita con punti sei del 2021. La sestina vincente è stata: 1,7,37,43,63,81 – Jolly 34 – SuperStar 26. Il sei è stato centrato con una schedina da 2 euro.

Sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando era stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro.

«La vincita al SuperEnalotto è per Montappone come una favola. Sono senza parole, perché una cosa del genere capita in uno spazio temporale pazzesco ̶ racconta entusiasta Mauro Ferranti, che dal 2014 è il primo cittadino del paese con la lista civica Fare Comune. ̶ Spero che abbia vinto una persona che ha bisogno, che sa quello che significa la sofferenza e un domani possa pensare a chi sta peggio, garantendo un aiuto, e magari anche fare un investimento in paese o per il paese». Si legge in una nota pervenuta da un’agenzia stampa.

L’attività commerciale di generi alimentari e tabacchi “Serio Tulliani”, in via Roma 53, il titolare della ricevitoria è stato festeggiato da parenti e amici.