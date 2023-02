Tamponamento e feriti sulla SS77, uomo scappa ma viene preso dalla Polizia

E’ successo questa mattina intorno alle 07.50, al km. 81+850 della superstrada SS.77 della Val di Chienti, carreggiata monti, nel territorio del comune di Tolentino. Il conducente di un’autovettura Jeep, residente in provincia di Macerata avrebbe tamponato un’autovettura Seat con a bordo una famiglia di Ancona diretta a Roma. Dopo l’urto, il conducente della Jeep si dava alla fuga a piedi ma veniva rintracciato dalla Polizia Stradale di Macerata dopo una concitata ricerca. Attualmente gli inquirenti stanno svolgendo indagini in sinergia con l’Autorità Giudiziaria di Macerata per vagliare la posizione del conducente che avrebbe provocato il sinistro stradale, dandosi alla fuga ed omettendo di soccorrere i tre occupanti del veicolo tamponato, che nel frattempo sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata per le cure del caso, avendo riportato lesioni. Il conducente della Jeep, sottoposto ad accertamenti alcolemici, ha evidenziato un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito.

