Tananai in concerto al Mamamia di Senigallia

In attesa di salire sul palco della 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tango”, Tananai annuncia, oltre al completo spostamento nei palazzetti delle date precedentemente previste nei club, il tour nei principali festival estivi italiani, “Tananai – Live 2023 – Festival” prodotto da Friends and Partners, che prevede la tappa al Mamamia di Senigallia per sabato 24 giugno alle 21. Evento organizzato da Elite Agency Group, Alhena Entertainment e Mamamia.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 40,25 (diritti di prevendita inclusi).

In attesa degli appuntamenti live, la prossima settimana l’artista sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “Tango”, scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione del brano insieme all’artista stesso.

Per la prima volta nella sua carriera, Tananai canta una storia non vissuta in prima persona ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

Info: 393 9164881 – 0871 685020 – 085 54062