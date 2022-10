Tanti sorrisi per i piccoli campioncini delle due ruote al Trofeo Sant’Elpidio a Mare

Tra Sant’Elpidio a Mare e il ciclocross esiste da pochissimi anni un solido legame che irrobustisce una tradizione vivissima nel ciclismo su strada e maggiormente in quello giovanile grazie all’OP Bike, reduce dalla magistrale organizzazione della terza prova del Giro d’Italia Ciclocross insieme all’Asd Romano Scotti.

In questo contesto è intervenuta anche la Fonte Collina-Studio Latini a dare manforte nel dietro le quinte del Trofeo Sant’Elpidio a Mare di short track giovanissimi, tra i 7 e i 12 anni, in collaborazione con il Team Vibrata Bike.

La manifestazione ha richiamato un centinaio di bambini, in sella alla mountain bike, in rappresentanza delle società OP Bike, GS Rapagnanese-Hair Gallery, Recanati Bike Team, Pedale Sulmonese, Gruppo Sportivo Pianello (vincitore della classifica per società), Abitacolo Sport Club, Team Studio Moda, Amici della Bici Junior, Bicifestival, Tormatic-Pedale Settempedano, Calderara Stm Riduttori, Team Bike Miranda, Nestor Marsciano, Ciclo Team Valnoce, GS Borgonuovo, SC Forlivese, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci, SC Potentia Rinascita e UC Città di Castello.

Il contesto parallelo del Giro d’Italia Ciclocross, riservato alle categorie superiori, ha rappresentato una piccola vetrina per i bambini che hanno fatto tesoro di questa magnifica esperienza baciata da una bella giornata di sole e medaglie ricordo per tutti i baby partecipanti.

Gabriele Pompa, team manager della Fonte Collina-Studio Latini: “Un ringraziamento particolare all’OP Bike di Stefano e Mattia Offidani per l’ospitalità e la collaborazione reciproca che dura da diversi anni. Un doppio e doveroso grazie al main sponsor Stipa e al Team Vibrata Bike per l’inizio di una progettualità volta alla promozione del ciclismo giovanile sotto tutti gli aspetti e nelle manifestazioni, nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo attualmente”.