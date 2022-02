Teatro Alfieri di Montemarciano: in scena lo spettacolo “I tre porcellini”

Domenica 6 febbraio ore 17, bimbi e famiglie si danno appuntamento al Teatro Alfieri di Montemarciano per vedere “I tre porcellini”, della compagnia Pandemonium Teatro, l’arcinota fiaba raccontata dal punto di vista dello sfortunatissimo lupo, in uno spettacolo di e con Tiziano Manzini.

È la proposta della 38esima Stagione di Teatro Ragazzi, promossa e curata dall’Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, il cui cartellone si svolge in otto comuni della provincia di Ancona: Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Sassoferrato e Senigallia. La Stagione si avvale del sostegno delle locali amministrazioni, Ministero della Cultura, Regione Marche servizio beni e attività culturali, e in collaborazione con Amat, CMS Consorzio Marche Spettacolo, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù, UNIMA, Coop Alleanza 3.0, Alte Marche Creative, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice, Teatro alla Panna.

Lo spettacolo segue i tre porcellini nei loro tentativi di “metter su casa” e nella loro lotta contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale del Lupo, l’eternamente affamato. Gli ingredienti sono quelli di una serata in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e fantasmatiche evocazioni. La favola tradizionale viene narrata utilizzando il punto di vista del lupo. E allora ecco il lupo, che può essere anche quello appena uscito dalla storia di Cappuccetto Rosso o, meglio, da un set cinematografico dove ha appena finito di mangiare qualcun altro, arrivare sul nuovo luogo del delitto. Per di più lui, il nostro lupo, è un appassionato di salumi, prosciutti e in genere della carne di maiale. Ma non è finita! Se il lupo è anche un appassionato del fai da te, gli piacciono gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini, come andrà a finire la storia?

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Posto unico con servizio di prenotazione € 8.00 – ragazzi € 6.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50.

BIGLIETTI:

Prevendita online:https://www.vivaticket.com/it/biglietto/i-3-porcellini/174594

Prenotazioni ATGTP: 334.1684688 – [email protected]

INFO: Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

www.atgtp.it – [email protected] – tel. 0731.56590