Teatro: all’Accademia56 di Ancona lo show “Stand Art Comedy”

Cos’è l’arte e a cosa serve? A queste domande cercherà di rispondere lo spettacolo “Stand Art Comedy”, scritto e diretto da Elisa Pesco e interpretato da Ylenia Pace. Un monologo teatrale comico in cui l’attrice Ylenia Pace si rivolge direttamente al pubblico, sola e senza maschere, per parlare di arte con leggerezza, ironia e con uno spirito dissacrante. “Stand Art Comedy”, in cartellone all’Accademia56 di Ancona, sabato 9 aprile alle 21.00 e domenica 10 aprile alle 18.30 tira giù dal piedistallo tutti gli artisti senza distinzione: attori, pittori, scrittori, musicisti, registi e ballerini per ridere, far ridere e soprattutto vedere le cose da un altro punto di vista. Una riflessone curiosa e irriverente sul mondo dell’arte, con una goccia di poesia.

Stand Art Comedy è un lavoro dedicato alla memoria di Khaled al-Asaad, archelogo e scrittore siriano, torturato e ucciso a Palmira dai terroristi dell’Isis il 18 agosto 2015 per essersi rifiutato di rivelare ai miliziani dove fossero nascosti le antiche opere d’arte di una delle più antiche città della Siria, chiamata anche la Sposa del Deserto. Il suo coraggio e la sua determinazione nel difendere un tesoro dal valore inestimabile per l’intera umanità e la cultura dalla violenza è stato e sarà per sempre un’ispirazione per il mondo intero. A ricordo di quanto sia importante ancora oggi preservare le testimonianze della civiltà dall’orrore delle guerre, dell’odio e dell’oblio, affinché i tragici errori del passato non si ripetino.

Sabato 9 aprile alle ore 21.00

Domenica 10 aprile ore 18.30

Biglietto 10,00 € intero/ridotto 8,00 €

