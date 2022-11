Teatro di Ombre per ragazzi a Montelupone

Domenica torna l’imperdibile rassegna per ragazzi al Teatro Nicola degli Angeli di Montelupone alle ore 17.

Dopo la prima data davvero entusiasmante, domenica toccherà a Teatro di Carta con l’Usignolo, opera ispirata all’omonima fiaba di Andersen, a stupire e appassionare i ragazzi e le famiglie. Una storia narrata da una galleria di personaggi comici, tragici, grotteschi, interpretati dall’unico attore in scena e le immagini suggestive e poetiche evocate dal teatro d’ombre, che attraversano il racconto trasportando lo spettatore in una dimensione incantata.

La Compagnia, nasce dalla fusione delle esperienze artistiche di Chiara Carlorosi e Marco Vergati, che esordiscono nel 2014 al Festival Internazionale del Teatro Ragazzi “I Teatri del Mondo” a Porto Sant’Elpidio, diventando punto di riferimento per il teatro di figura, in particolare con il teatro d’ombre, e teatro per ragazzi.

L’ingresso è gratuito ed è fortemente consigliata la prenotazione 0734224911