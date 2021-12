Teatro Nuovo Melograno, in scena La Stanza della Fantasia

Al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia spettacolo di Natale, La Stanza della Fantasia, dedicato a Gianni Rodari.

In occasione del centesimo anniversario dalla nascita del grande Gianni Rodari, gli attori porteranno in scena le sue favole dinamiche, i suoi racconti variopinti, le sue intramontabili storie e i suoi bizzarri personaggi in un turbinio di emozioni! Uno spettacolo per tutte le età e un omaggio all’importanza del tramandare e raccontare le storie perché una bella storia è come una brezza leggera da soffiare in tutto il mondo.

Una produzione Compagnia Nuovo Melograno

Diretto e Interpretato da Cristian Strambolini e Daniele Vocino

Scene di Roberto Montagna

Foto di Filippo Volpini

Nino e Amedeo sono due fratelli che, nella soffitta polverosa e piena di ricordi della loro casa di famiglia, stanno preparando uno spettacolo per il nonno, purtroppo malato e in ospedale ma che a breve ritornerà a casa, e lo farà proprio prima di Natale. Uno spettacolo pieno delle stesse bellissime storie che il nonno raccontava loro da piccoli, le bizzarre favole di Gianni Rodari.

In occasione del centesimo anniversario dalla nascita del grande letterato e scrittore per l’infanzia, trasformando le parole in vita, gli attori portano in scena le sue favole dinamiche, i suoi racconti variopinti, le sue intramontabili storie e i suoi bizzarri personaggi in un turbinio di situazioni che, nella finzione del palco, puntano dritte alla verità, perché come diceva nei suoi testi: “Nel paese delle bugie, la verità è una malattia”.

Uno spettacolo per tutte le età. Nella soffitta i due protagonisti riscopriranno tantissimi oggetti che gli adulti presenti in sala non potranno che ricollegare alla propria vita. Un omaggio dunque, alla bellezza delle fiabe di Gianni Rodari che ancora oggi accompagnano l’infanzia di tantissimi bambini, un omaggio ai nonni che rendono la vita dei nipoti più dolce e piena e un omaggio infine alla bellezza di tramandare le storie perché una bella storia è come una brezza leggera da soffiare in tutto il mondo.

IN PROGRAMMA

Sabato 18 dicembre alle 17.00h

Sabato 18 dicembre alle 21.00h ( seconda replica di giornata)

Domenica 19 dicembre alle 18.00h

Domenica 26 dicembre alle 18.00h

BIGLIETTI

15€ Intero / 12€ ridotto under 14

PRENOTAZIONI

Prenota il tuo posto per gli spettacoli in cartellone:

– Telefonando al numero 366.9537527, il venerdì dalle 19 alle 21; Solo nei giorni di spettacolo a partire da 2 ore prima della replica

– Mandando un messaggio WhatsApp al numero 366.9537527 specificando: 1) nome spettacolo, 2) giorno e orario della replica, 3) nome e cognome di ogni socio per il quale si desidera prenotare.

– Inviando una mail a [email protected] specificando: 1) nome spettacolo, 2) giorno e orario della replica, 3) nome e cognome di ogni socio per il quale si desidera prenotare.

ACQUISTO

I biglietti per tutti gli spettacoli si possono acquistare esclusivamente nella biglietteria del Teatro Nuovo Melograno in via Botticelli 30/1, nei seguenti giorni e orari:

– il venerdì dalle 19 alle 21;

– Nei giorni di spettacoli a partire da 2 ore prima della replica;

N.B. I biglietti prenotati devono essere ritirati in teatro entro mezz’ora dalla rappresentazione scelta, in caso contrario la prenotazione verrà annullata.

IMPORTANTE ! Ti ricordiamo che per poter avere accesso agli spettacoli e alle attività del Teatro, ogni spettatore deve essere in possesso della tessera socio Nuovo Melograno, che ha un costo di 2 € e ha validità da settembre ad agosto.

Tesserarsi è facile! Effettua il LOGIN alla tua area riservata accedendo al seguente link: AREA RISERVATA : nuovomelograno.it/login.html

N.B: Dopo aver compilato il modulo la prima volta occorre formalizzare il tesseramento in teatro entro e non oltre 1.30h dall’inizio dello spettacolo. In caso contrario la biglietteria non potrà in alcun modo erogare il biglietto. Vi consigliamo per la prima volta in teatro di formalizzare il tesseramento nei giorni precedenti allo spettacolo.

Teatro Nuovo Melograno

Via Botticelli, 30/1 a Senigallia (AN)